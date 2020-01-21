17:31 | 21.01.2020
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Лемківський музей у місті Монастириська: етапи створення

Irena 1 Views Прокоментуй!

2019 рік був надзвичайно продуктивним по збереженню лемківської культури. Все почалося з ідеї про музей-скансен на Ватряному полі, у місті Монастириська, про який мріяли декілька поколінь лемків в Україні та і за її межами. І ось у 2019 році розпочалося будівництво цього музею, яке триває і сьогодні. Божих заплат усім, хто приклався і ще прикладеться на різних етапів встановлення святині лемківської історії.  Відеоролик про перші кроки створення музею… 

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