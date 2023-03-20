На Тернопільщині смертельна ДТП: мати з сином загинули, а ще двоє людей у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня на трасі Тернопіль – Львів поблизу с. Ярчівці Зборівської територіальної громади. Орієнтовно о 19.30 годин водій автомобіля «Geely Emgrand», рухаючись в напрямку м. Львів, невдало здійснив маневр обгону: внаслідок зіткнення з попутнім автомобілем «Volvo» стався виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулось лобове зіткнення із вантажним автомобілем «MAN».

Внаслідок аварії загинули 35-річна пасажирка «Geely Emgrand» та її 10-річний син. Чоловік загиблої, який перебував за кермом цього автомобіля та ще одна пасажирка отримали травми різного ступеня важкості. Їх госпіталізували Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.