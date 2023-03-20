Нардеп з Тернополя Володимир Гевко потрапив у смертельне ДТП

Голова Тернопільської обласної організації «Слуга Народу», депутат Верховної Ради України В.Гевко потрапив у ДТП.

Попередньо відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє сам депутат у соціальній мережі.

– Дорогі друзі, хочу зробити важливе повідомлення.

Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли.

Через це хочу повідомити наступне:

1. З перших хвилин цієї трагедії я співпрацюю зі слідством і співпрацюватиму надалі.

Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.

Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами.

2. Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе.

І останнє. Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого.