У Чортківській громаді під час оголошення червоного рівня небезпеки медичні заклади призупиняють роботу. Працівники, пацієнти та відвідувачі повинні перейти до укриттів і перебувати там до відбою повітряної тривоги.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Мешканців громади просять за можливості переносити планові візити до лікарів на інший час. Також закликають не чекати завершення тривоги біля входів до медичних закладів чи на вулиці.

Водночас екстрена медична допомога працює безперервно. Диспетчери приймають виклики за номером 103, а бригади виїжджають до пацієнтів із невідкладними станами.

У міській раді наголошують, що під час повітряної тривоги найважливіше — перебувати в укритті та дбати про власну безпеку.