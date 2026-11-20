Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 20 листопада у селі Ступки Тернопільського району. Під колесами автомобіля загинула 54-річна жінка.

Аварія трапилася близько 6:40 на автодорозі в межах населеного пункту.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter наїхав на жінку 1972 року народження. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.