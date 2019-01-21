Онлайн-мапа, що показує, що купували школи та садочки Тернополя

Онлайн-мапа, що показує закупівлі шкіл та садочків Тернополя у ProZorro ▶ http://bit.ly/dozorro_maps ⚡

Коштом державного та місцевого фінансування школи та дитсадки отримують кошти на ремонти, апаратуру, меблі, канцелярію, господарські товари. Лише за 2016-2018 роки школи Тернополя закупили ремонтів, меблів та техніки на 100 мільйонів гривень☝

Але нерідко батьків просять на все це скидатися. Завдяки онлайн-мапі від DOZORRO ви можете перевірити, чи не сплачуєте ви школі чи садочку, де навчається ваша дитина, двічі: спершу зі своїх податків, а потім — у “фонд класу”.

📌 Як працювати з картою? Знайдіть школу чи садок, перейдіть на тендери і подивіться: що, коли, в кого і як дорого купували.

📌 Карта відображає закупівлі ремонтів, меблів, апаратури тощо. Відсутні закупівлі харчових продуктів, комунальних послуг та тендери, в яких щось купували одночасно для кількох закладів.

📌 Усе про закупівлі для навчальних закладів читайте в нашому звіті «Батьківський дозор: непрозорі закупівлі шкіл» ➡️ bit.ly/dozorro-zvit

📌 Користуйтеся шаблонами запитів на отримання інформації про те, на що заклад просив виділити кошти, скільки дали грошей, та як їх планують використати ➡️ bit.ly/dozorro-shablon

📌 Як самостійно шукати закупівлі школи чи дитсадка — дивіться покрокову інструкцію з відео ➡️ bit.ly/dozorro

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