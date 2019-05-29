Марка, присвячена картині відомої художниці Олесі Гудимі, розійшлася по світу накладом 130 000

28 травня 2019 року в бібліотеці-музею “Літературне Тернопілля” відбулася презентація Каталогу знаків поштової оплати України 2018, – повідомляє Наталія Орищак. Варто зазначити, що минулий рік був досить плідним для митців та поціновувачів поштових мініатюр Тернопілля.

Це був рік Національних філателістичних виставок у Києві та Одесі, звідки тернополяни повернулися із 11 нагородами.

В Указі Президента України національна філателія була охарактеризована як культурне надбання українського народу, були запропоновані шляхи її подальшого розвитку.

Знаменно, що цього року здійснено чудовий випуск за програмою «EUROPA» Мости.

Марка Віадук с. Плебанівка # 1641 визнана найкращою поштовою мініатюрою України 2018 року та другою у Європі.

Пам’ятними стали спецпогашення поштових відправлень із використанням Спеціальних поштових штемпелів. Кілька клубних спецогашень провела Тернопільська кінокомісія.

Особливі вітання нашій Тернопільській мисткині Олесі Гудимі – тепер поціновувачів її творчості стане ще більше і її роботи, сповнені любові до життя будуть “подорожувати” у марках по всьому світу, – каже пані Наталія.

Нагадаємо, минулого року ПАТ «Укрпошта» випустили марку з картина тернопільської художниці Олесі Гудими «Наречена», яка розійшлася по світу накладом 130 000.