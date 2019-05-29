Довели до сліз, – у Кременці інсценізували творчість письменниці Дзвінки Торохтушко

28 травня студентський експериментальний театр “Пілігрим” Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка та Кременецького педагогічного коледжу розчулив глядачів прем’єрою “Світлини між пеклом і раєм”. Вихованці Василя Скоропляса “оживили” чотири новели талановитої землячки Любов Бурак – Дзвінки Торохтушко. “Фотограф”, “Їнтар”, “Свєтка”, “Пиріжки з шугалем” – ці навдивовижу життєві історії змусили глядачів переживати разом з героями і разом з ними плакати й радіти. Емоціями ділиться Зоя Карпюк.

Не оповідатиму зміст, маєте можливість самі стати учасником драматичного дійства, бо у середу і четвер у академії “Пілігрим” знову гратиме. Відзначу, що і костюми, і декорації, і звук, світло – все було бездоганним. А грі юних акторів, (наймолодшу Олександру Чернявську шанобливо назову персонально) можуть заздрити великі сцени! – каже жінка.

Коли Дзвінка Торохтушко писала ці новели, коли виписувала героїв, підбирала слова, репліки, описувала характери, світогляд, мотивувала вчинки, вона їх бачила. Бачила саме такими, як актори на сцені.

Діти (перепрошую – АКТОРИ), ви прекрасні у грі, яка відкриває не награну щирість. Ви неймовірно талановиті. І це правда. Ви зробили щось таке, для означення чого мені досі бракує слів. Я ще раз прожила мою власну книжку. Вибачте – я плакала. Як я вам вдячна за це!!! Хтось скаже: а що такого? Та нічого особливого. Просто вистава. І в залі мої вчителі. І режисер – мій Василь Володимирович Скоропляс. Для мене ще місяць тому ця вистава була несподіванкою. Бо вдома і стіни гріють, але вдома – найважче. І це Кременець. Мій Кременець. І замала авдиторія для глядачів. І багато емоцій. Всього багато, як на наш, не надто щедрий на добро і щирість час.

Але… На чиїй там печатці писалось: ” Все минає”? Отож. І це мине. І війна, і нелюбов, і багато чого недоброго. Україна буде. І Кременець буде. І ми будемо.

Діти (перепрошую – АКТОРИ!!!), я від усієї душі і серця щиро-прещиро бажаю вам відбутись у житті, жити щасливо, успішно і заможно. І творити! І ще… У вас ще є мої вчителі!))) Ви все зможете, бо ви прекрасні і талановиті, – каже автор.

Як розповідає Дзвінка Торохтушко, зараз вона тільки почала пробувати себе у драматичній творчості. І на цьому в неї зародилась дієва співпраця із відомою актрисою Катериною Степанковою, дочкою Костянтина Степанкова та Ади Роговцевої.

Тепер вона пробує писати для театру і ще й для таких грандів, де поставлена дуже висока творча планка і відповідальність. А тут, за сюжетами її новел уже театральна постановка.

Нагадаємо, що Дзвінка Торохтушко, це є творчий псевдонім Любові Бурак, української письменниці, поетеси, журналістки, перекладачки.

Пані Любов Бурак, уродженка Кременця, жартома розповідає, що її знайомі в Кременці пам’ятають, як Любу із Сичівки. А, походженню свого творчого псевдоніму, вона завдячує своєму першому вчителеві української мови і літератури Володимиру Мазурчуку, через її тоді балакучість і непосидючість.

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