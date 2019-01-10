Тернопіль – прослуховування і приховане знімання в службовому кабінеті. Хто і навіщо?

Мініатюрна відеокамера та мікрофон були вмонтовані в плінтус поблизу дверей, а по периметру кабінету протягнуто кабелі тонші за волосину. Обладнання для прослуховування і прихованого знімання невідомі особи ретельно замаскували. Вмонтували його у робочому кабінеті начальника виконавчої служби Тернопільського району Петра Кузьми. Чиновник каже, запідозрив що в кабінеті є заборонене спецобладання кілька тижнів тому. На початку грудня, зізнається, помітив незрозумілі кабелі поблизу подовжувача поряд з принтером. Та через завантаженість роботою тоді не акцентував на цьому увагу. Напередодні ж, пояснює, взявся наводити порядок у своєму кабінеті. Коли відсунув шафу то був шокованй… До роутера було під’єднано незрозумілий пристрій, – пише Овід.

Коли оглянув весь кабінет, то виявилося, що робоче місце начальника Тернопільського районного відділення державної виконавчої служби буквально нашпиговане спецобладанням для стеження і прослуховування. Біля порогу під плінтусом виявив мініатюрну камеру, мікрофон і антену для передачі даних на відстані.

Вздовж кабінету за плінтусом було заховано і протягнуто проводи для живлення спецобладання. Все, що записував “жучок” фіксувалося на карту пам’яті mikro-SD, а також передавалося безпроводовим зв’язком на приймач біля інтернет-роутера. Вже звідси пр’яма трансляція з кабінету державного службовця транслювалася через мережу інтернет у невідомому напрямку.

Аби зафіксувати факт незаконного викоритсання спеціальних технічних засобів для стеження за державним службовцем у робочому кабінеті Петро Кузьма викликав поліцію та співробітників служби безпеки України. Поліцейські оперативно прибули на місце і в поясненні зафіксували факт використання протизаконного стеження. Співробітники СБУ, які прибули на місце, попередньо заявили – обладнання, яке виявив Петро Кузьма є незаконним засобом стеження. Хто і як використовував його – буде зрозуміло після проведення відповідних експертиз та досліджень.

Керівник Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби головного територіального упарвління юстиції Тернопільської області заявляє – ключі від кабінету є лише у нього. То ж аби вмонтувати спецобладнання зловмисник незаконно проникнув у службовий кабінет. Згідно закону особа чи група осіб, які влаштували прослуховування держслужбовця, свідомо порушили статтю 359-ту Кримінального кодексу України.

По даному факту начальником відділу написано заяви про вчинення злочину до Національної поліції та СБУ, за ознаками ст. 359 КК України. Дане обладнання вилучене СБУ України у Тернопільській області.