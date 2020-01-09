12:31 | 9.01.2020
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Новини Тернополя 

У Різдво тернопільська депутатка роздавала під церквами листівки з пряниками (фотофакт)

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Депутатка Тернопільської міської ради від партії “Свобода” Наталія Паньків вирішила в Різдво по-своєму привернути увагу виборців. Вона влаштувавши під церквами міста роздачу листівок зі своїм фото та солодку випічку на додачу.

На листівці депутатка, як годиться, у вишитій сорочці, поруч ялинки та іграшок вітає містян зі святами.

Зауважимо, що Наталія Паньків системно голосує “за” найскандальніші земельні рішення. Зокрема жінка підтримувала зміни до Генерального плану.

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