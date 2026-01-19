На війні загинув молодий захисник Василь Шатковський з Тернопільщини

Гірка звістка про втрату молодого Героя знову принесла нам сум та скорботу у Бережанську громаду…

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя с. Шибалин, Василя ШАТКОВСЬКОГО.

Василь ШАТКОВСЬКИЙ народився 26 травня 1999 року в с. Шибалин. Навчався в Шибалинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Після школи навчався у Поморянському ліцеї. Закінчивши ліцей, вступив у Львівський аграрно-технічний університет.

04 червня 2025 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.

З 28.08.2025 року вважався зниклим безвісти. Нині він повертається на Батьківщину, де знайде вічний спочинок.

Справжній Герой, надійний побратим та вірний син України.

Солдат ШАТКОВСЬКИЙ Василь Васильович (26.05.1999 – 28.08.2025 рр.), стрілець-снайпер 1 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0282 зигинув 28.08.2025 р. поблизу н.п. Садки, Сумського району, Сумської області, мужньо виконавши військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.

В смутку та горі залишились мати, батько, сестра.

Зустріч тіла загиблого Героя Василя ШАТКОВСЬКОГО відбудеться в вівторок 20 грудня приблизно о 12:15 год в с. Шибалин.

Чин похорону похорону розпочнеться в вівторок, 20 січня о 12:30 год. на рідному обійсті Героя (с. Шибалин, вул. Данила Галицького).

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві святого апостола Іоана Богослова с. Шибалин.

Похоронять Захисника на кладовищі с. Шибалин.

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від Будинку громад (Білий дім) о 12:00 буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!