Тернопільського бізнесмена підозрюють у підпалі трьох авто преміум-класу

Знищені вогнем автівки належать потерпілому і його близькому оточенню. Їм завдано близько 5 мільйонів гривень збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури оголосили про підозру організатору та виконавцю, які у складі організованої групи підпалили в Тернополі три автомобілі преміумкласу. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури

Розслідуванням встановлено, що у підприємця, були суперечності в бізнесі з потерпілим. До злочину організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно підпалили три автівки преміумкласу, що належать потерпілому та його близькому оточенню. Сукупна вартість збитків сягає близько 5 мільйонів гривень.

Підозрюваним інкримінують 5 статей Кримінального кодексу України.

До суду подали клопотання про зміну підозрюваним запобіжних заходів на тримання під вартою. Триває досудове розслідування і щодо інших двох виконавців знищення чужого майна.