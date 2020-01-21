У Тернопільській університетській лікарні з’явився унікальний апарат для безпечної трансфузії крові. Аутотрансфузійний сепаратор клітин крові (CELL SAVER) – це сьогодні нове слово в медицині. У нашій області такий апарат – єдиний (‼️) і використовуватимуть його при оперативних втручаннях, які супроводжуються масивними крововтратами, – повідомляють у медичному закладі.

✍️👨‍⚕️ У чому його особливість, – пояснює кардіохірург Ігор Гуменний. За його словами, це допоміжний пристрій хірургу під час операції, адже сьогодні більш, ніж будь-коли аутотрансфузія (переливання хворому крові, взятої у нього ж під час проведення хірургічної операції, – прим. авт.)є безпечною,ефективною та допустимою щодо затрат альтернативою постійно зростаючої потреби в гомологічній крові.

«Застосування аутотрансфузії при будь-якій можливості – це надійний вибір. Для пацієнта – це 100% гарантія безпеки трансфузії. Адже доступність гомологічної крові обмежена, а вартість – висока», – пояснює Ігор Гуменний. 🔰 Отже, чому сьогодні хірурги-практики вибирають трансфузію? Бо:

💉 Потреба в гомологічній крові зростає.

💉 Методи обов’язкового контролю і відповідні затрати збільшуються.

💉 Завжди високий ризик вірусного інфікування

💉 Число донорів зменшується.

💉 Зростає увага до якості реінфузійної крові. 🔷↪️ Завантажити інструкцію, а також детальніше про апарат можна дізнатися за посиланням https://drive.google.com/open…