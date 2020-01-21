Госпіталізовано 243 особи, із них 121 дитина, – на Тернопільщині за останній тиждень кількість захворілих на грип та ГРВІ зросла майже у два рази

З початку епідсезону в області перехворіло 42 701 особа на грип та ГРВІ – 4,1% від всього населення.

Загальна захворюваність склала 404,6 випадків на 100 тисяч населення, що на 22,9% нижче середнього багаторічного рівня захворюваності.

На 4-х адміністративних територіях області (Зборівський, Лановецький, Чортківський, Шумський райони) показник захворюваності вище низького рівня захворюваності, на 2-х адмінтериторіях (Тернопільський, Козівський райони) – вище середнього.

За останній тиждень (13.01 – 19.01.20р.) кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року в 1,8 рази (4218 випадків проти 2276). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 54,4% (2295 ос.), школярів – 52,2% від усіх захворілих дітей (1199 ос.). В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей зріс в 1,6 рази, серед дітей шкільного віку – в 2,1 рази.

За звітний тиждень госпіталізовано 243 особи, із них 121 дитина (49,8%). Кількість госпіталізованих зросла на 19,7%.

З початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки грипу, лабораторно підтверджені – грип А не субтипований.

У вірусологічній лабораторії методом ПЛР обстежено 34 хворих, в 18 хворих виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А, з них в 4 – ідентифікованого як А(Н1), в 1 хворого – фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу.

Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація.

Щеплено в області лише 3 619 осіб – 0,35% від загальної кількості населення області, що забезпечує тільки індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

Підготувала:

лікар-епідеміолог Світлана МАЦІПУРА