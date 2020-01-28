У Тернополі на подіум вийдуть жінки віком від 60 до 80 років

Краса немає вікових обмежень. І це продемонструють 03 лютого о 17.00 год. в Тернопільському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка на конкурсі «Краса елегантного віку».

Вісім учасниць – відвідувачок Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) віком від 60 до 80 років візьмуть участь в даному проекті. Підготовка до нього включає в себе не лише виснажливі репетиції, а й багато цікавого та пізнавального. Так в майбутньому «титуловані леді» мали можливість поспілкуватися з психологом проекту Любов Медведь. Яка допомогла їм розкритися, не боятися публіки, бути відкритими і щирими з глядачем та отримати задоволення і позитивні емоції від участі в проекті.

Ще одним напрямком для розслаблення є арт терапія з Рустамом Давлетовим, оскільки це є вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Картини були яскравими та шедевральними на яких виражено легкість та молодість!)

Учасниці на репитиціях спілкуються з молодими та креативними тренерами проекту Христиною Куліковською та Сергієм Губаревим які їх наждихають та підтримують.

А всіх хто читає цей текст РЕКОМЕНДУЄМО завітати у драматичний театр 03 лютого на 17.00 год. та отримати естетичне задоволення.

