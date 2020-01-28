Мрії здійснюються: молода сім’я поліцейських з Тернополя обживається на новій квартирі

12 років сім’я Ковальчуків з Тернополя мріяла про власне житло. Микола – старший інспектор відділу інспекції з особовим складом. Мар’яна – інспектор сектору моніторингу. На доходи, які отримують в поліції, при цьому виховуючи двох донечок, придбати помешкання – важко. Та здійснитися сподіванням судилося. Сьогодні молода поліцейська родина обживають уже власну трьохкімнатну квартиру.

-Придбати житло ми змогли завдяки спеціальній програмі фінансового лізингу, – розповідає Микола Ковальчук. – Наприкінці 2018 року, коли в поліції тільки заговорили про пільгову програму, ми одразу вирішили: це реальний шанс отримати свій дах над головою. Були серед перших, хто зібрав усі необхідні документи, і подали їх до Державної іпотечної установи. Якщо чесно, хвилювалися, яким буде рішення, чи вдасться нам реалізувати задумане. Та коли отримали позитивну відповідь, дуже зраділи.

За 12 років подружнього життя молодій сім’ї довелося і з батьками жити, і тулитися в гуртожитських стінах.

-Це неймовірне відчуття повертатися до власної, оселі, – радіє Мар’яна. – Намагаюся, аби квартира була затишною і для наших дівчаток, і щоб нам з чоловіком завжди хотілося повертатися сюди після нелегких робочих буднів.

У родині Ковальчуків підростають дві донечки – мамині помічниці.

-Настуня у нас вже школярка – п’ятикласниця, -розповідає мама. – Молодша Ангелінка відвідує дитячий садочок, їй п’ять рочків. Дівчатка, як і ми з нетерпінням чекали, коли ж нарешті зможемо переїхати до нової квартири, де у них є власна кімната, свій простір для відпочинку, навчання, ігор.

Дівчатка дружні. Настуня у всьому намагається наслідувати маму: допомагає на кухні, бавить сестричку, але зізнається, що з проханням виконати домашні завдання частіше звертається до тата – він добріший.

– Я дуже рада, що у нас з є власна кімната. Сестричка має де гратися, я – вчитися. Ми живемо дружно, – ділиться дівчинка.

Одна з найбільший мрій цієї родини стала дійсністю. Як і ще для шістнадцяти сімей поліцейських з Тернопільщини. Ці люди переконалися, що програма пільгового фінансового лізингу – це реальний шанс отримати власне житло.

-Сума щомісячного платежу складає не більше 20 відсотків наших доходів, – розповідає Микола Ковальчук.- Гадаю, кращих умов годі шукати. Тому не бійтеся іти служити в поліцію. Так, служба нелегка, але гарантує гідне соціальне забезпечення.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області