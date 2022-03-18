У Тернополі проводитимуть рейди до власників квартир, які завищують ціну на оренду

Щоразу отримую більше скарг на «захмарні ціни» на оренду квартир у Тернополі. Закликаю таких орендарів схаменутися. Будьте людьми і не наживайтеся на чужій біді. Якщо вам відомі такі факти щодо значного підвищення вартості оренди, пишіть у повідомлення https://www.facebook.com/Nadal.Sergij https://www.instagram.com/serhii.nadal/

Або телефонуйте на номер гарячої лінії Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області 0800-501-007 Ми проведемо рейд, дізнаємося, якою є сума оренди, чи укладений договір і чи оплачується податок.

Також Бюро економічної безпеки України запустило телеграм-бот. За ним також можна повідомляти про підвищення цін https://t.me/StopOverpriceBot