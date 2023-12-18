У Тернополі сталася масштабна пожежа, врятовано 12 людей, 7 з них діти

18 грудня о 16:25 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Яреми в м. Тернопіль. Загорання виникло в одній з квартир на 5-му поверсі багатоквартирного житлового будинку. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На момент прибуття рятувальників полум’я поширилось на площі 5 м. кв. Вже о 17:00 пожежу вдалось ліквідувати. До гасіння залучались 9 співробітників Служби порятунку та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа супроводжувалась значним задимленням. Тож одночасно з гасінням рятувальники вжили заходів для провітрювання сходової клітки та обстеження квартир. Загалом з верхніх поверхів будинку врятовано 12 людей, 7 з яких неповнолітні, також евакуйовано орієнтовно 20 осіб.

Одного дорослого та 3-х дітей врятували з допомогою сучасної автодрабини на шасі IVECO MAGIRUS M32L-AS, яка лише нещодавно надійшла на озброєння тернопільських вогнеборців. Цей потужний та надійний рятувальний засіб дозволяє підійматися на висоту до 32-х метрів, надає можливість здійснювати ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на великих висотах та виконувати рятувальні роботи ще більш ефективно та безпечно.

Обставини виникнення пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють.