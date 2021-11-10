У Тернополі в поліклініці чоловік прийшов на прийом до лікаря і помер в коридорі

У 2 поліклініці раптово помер чоловік, який йшов до лікаря. Коли чоловік знепритомнів, до нього кинулись студенти-медики. Йому робили штучний масаж серця, а сімейні лікарі, що повибігали з кабінетів, намагались дати якісь пігулки, розповів очевидець. Про це повідомляє 20 хвилин.

Тіло накрили і поклали на кушетці у коридорі, призначеній для відвідувачів, аби присіли, очікуючи на прийом лікаря. Десь через пів години тіло, що досі лежить у коридорі, прикрили ширмою.

Чоловік, близько 60 років, помер щойно в коридорі поліклініці, — зателефонував журналістці читач Андрій. — Йому намагались допомогти, робили штучний масаж серця, сімейні повибігали з кабінетів, намагались дати якісь таблетки. На жаль, він помер. Це все відбувалось в мене на очах.

Пан Андрій прийшов до 2 поліклініки, що на вул. Купчинського, 10 листопада близько 9.30. Піднявся на 2 поверх і сидів під одним з кабінетів, неподалік сходів, очікуючи на прийом до лікаря. Раптом побачив, як на 2 поверх піднявся чоловік, йому, напевне, стало зле. Той сів на лавку і знепритомнів. До нього, за словами п. Андрія, кинулись чи то студенти-медики, чи то інтерни. Молодих людей у білих халатах було кілька. Повибігали і сімейні лікарі з кабінетів.

Казали, що він йшов до лікаря. Йому було зле. Але ліфт не працював, то піднімався на 2 поверх пішки. Вийшов і фактично впав, — розповів читач. — З ним, напевне, жінка і донька були. Вони почали кричати, кликати на допомогу. Люди позбігались…

Хвилин 20 чоловіка намагались повернути до життя. Прийшов, за словами читача, певно якийсь лікар-реаніматолог. Але ні лікарської валізи, ні інших обладунків в нього не було. Невдовзі тіло залишили на кушетці і накрили. Повз проходили люди, які поспішали на прийом до лікарів.

Чоловікові, за словами очевидця, близько 60 років. Тіло з коридору досі не забрали. Проте десь за півгодини його закрили ширмою.

Ірина Белякова