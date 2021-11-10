КТ легень при підозрі на COVID 19 в центрі Тернополя БЕЗ черг та БЕЗ вихідних!

В умовах затяжної світової пандемії, точна та своєчасна діагностика коронавірусу стає одним із головних пріоритетів сучасної медицини. Тести та лабораторні аналізи крові справляються з поставленим завданням далеко не завжди. До того ж вони спрямовані на виявлення самого факту зараження і не можуть дати об’єктивну оцінку стану людини.

Комп’ютерна томографія легень у час є основним методом діагностики вірусної пневмонії при COVID-19. Комп’ютерна томографія дозволяє своєчасно виявити осередки пневмонії, які можуть спровокувати часткове ураження легень.

Цей метод дослідження дозволяє визначити проблему на ранніх стадіях та об’єктивно оцінити її масштаби, що вкрай важливо для вибору оптимального лікування та запобігання подальшим ускладненням коронавірусної інфекції.

КОЛИ НЕОБХІДНО ПРОВІСТИ КТ?

Томографію легень роблять за направленням лікаря або з ініціативи пацієнта:

якщо був контакт із інфікованою людиною;

при ймовірних ознаках захворювання: втрата нюху, задишка, температура вище 38 ° С;

біль у грудях і дискомфорт, сухий кашель;

при підтвердженому коронавірусі проводити КТ слід як мінімум двічі з інтервалом у два-три тижні.

Зробити КТ легень у Тернополі можна щодня у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» без черг та максимально швидко! До того ж в центрі міста! Своєчасна діагностика дозволяє виграти дорогоцінний час та розпочати лікування до того, як стан погіршиться.

Всі процедури проходять у максимально комфортних для пацієнта умовах та при дотриманні всіх епідеміологічних норм та правил.

КТ в «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться найкращими медичними фахівцями та рентгенологами міста, які гарантують вам максимально точний та достовірний результат за дуже короткий час процедури.

Найточніше найновіше обладнання забезпечує максимальну ефективність при мінімальному опроміненні на пацієнта.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день КТ — єдиний метод, який дозволяє отримувати контрастне тривимірне зображення легень, сама процедура не завдає пацієнту хворобливих відчуттів та дискомфорту, займає лічені хвилини, а знімки та їх описи видаються пацієнтові того ж дня.

Номери для запису на консультацію:

(0352) 52 52 52, (068) 752 52 52

МЦ «Оксфорд Медікал» розташований за адресами:

м. Тернопіль, вул.С.Качали,5, проспект С.Бандери 41.

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