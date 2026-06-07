У Тернополі водій збив пішохода та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 червня близько 12:00 на вулиці Громницького в Тернополі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода та одразу після аварії залишив місце події.

Унаслідок сильного удару 38-річний чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня важкості. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та розшукують водія, який покинув місце аварії.