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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі водій збив пішохода та втік з місця ДТП

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 червня близько 12:00 на вулиці Громницького в Тернополі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода та одразу після аварії залишив місце події.

Унаслідок сильного удару 38-річний чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня важкості. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та розшукують водія, який покинув місце аварії.

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