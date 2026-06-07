Тернопільського генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського взяли під варту у Польщі
У Польщі за підозрою у пропозиції хабаря державному службовцю затримали Володимира Бедриківського – українського генерал-полковника у відставці, радника голови СБУ та колишнього заступника ексміністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомив TVP World речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.
Зазначимо, тоді міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко, а посаду його першого заступника обіймав Володимир Бедриківський. Його вік та ініціали збігаються з інформацією польського каналу.
Речник польської прокуратури спростував інформацію українських ЗМІ, які раніше писали, що Бедриківського затримали за нібито шпигунство на користь Росії. Зокрема, TVP World посилається на статтю сайту «Тернополяни», в якій йшлося, що експосадовцю начебто висунули звинувачення у роботі на Росію.
Пшемислав Новак уточнив, що підозрюваного заарештували та тримають під вартою вже три місяці. Він є єдиним підозрюваним у справі про пропозицію хабаря держслужбовцю.
Біографія та скандали Володимира Бедриківського
Володимир Бедриківський народився у Заліщиках на Тернопільщині. У 1980-х працював інспектором міліції на Тернопільщині, а після повернення незалежності України у 1990-х обіймав посади оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах, заступника начальника відділу та начальника відділу ГУ по боротьбі з організованою злочинністю.У 2007 році, керуючи Житомирською міліцією, отримав орден князя Володимира ІІ ступеня з рук настоятеля УПЦ МП Володимира.
У 2009 році після призначення заступником Луценка отримав звання генерал-полковника, проте вже у 2010 році звільнився з посади та органів внутрішніх справ. У 2012 році невдало балотувався до Верховної Ради, працював професором у приватному виші «Київський міжнародний університет».
У 2014-2015 роках обіймав посаду радника голови СБУ. Зазначимо, тоді керівником Служби безпеки України Валентин Наливайченко – чинний нардеп Верховної Ради.
Коли у 2016 році Луценко став генеральним прокурором, Бедриківський отримав в ГПУ посаду голови Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні й координації правоохоронної діяльності. Того ж року розслідувачі повідомили що Бедриківський живе в будинку під Києвом на майже 600 м², записаному на матір.
З 2019 року Володимир Бедриківський є керівним партнером Адвокатського об’єднання DSA GROUP. Має звання заслуженого юриста України, ордени За заслуги 2-го та 3-го ступенів, а також відзнаки «Заслужений працівник МВС України», «Лицар Закону», та «Хрест Слави».