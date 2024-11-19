У жителя Чортківського району поліцейські вилучили сім мішків тютюну

В одному з сіл Мельнице-Подільської громади співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Борщів зупинили мікроавтобус марки Renault Trafic і під час огляду в салоні транспортного засобу було виявлено сім мішків з тютюном. 38-річний водій – житель Чортківського району жодних документів на підакцизний товар не надав.

На запитання звідки стільки подрібненого тютюну, водій переконував, що купив для себе, навіть планував частину віддати військовим, проте у поліцейських є інформація, що чоловік міг займатися реалізацією підакцизного товару. Наразі проводиться перевірка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 204 Кримінального кодексу України. За транспортування підакцизних товарів фігуранту загрожує штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням товару Триває досудове розслідування.