З тернопільської лікарні зник 20-річний Володимир Гасса
Працівники Кременецького райвідділу поліції розшукують Гасса Володимира Вікторовича 1994 року народження мешканця села Іванківці Кременецької громади.
Чоловік 7 листопада пішов з лікувального закладу в Тернополі та наразі його місцеперебування невідоме.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русяве, має проблеми зі здоров’ям.
Був одягнений: чорна куртка, темні штани та гумові чоботи.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0354) 92-12-45, 068-161-01-45 або на спецлінію 102