Усі перевірені водомати Тернополя відповідають нормам якості питної води

У Тернополі якість питної води з пунктів розливу перебуває під постійним контролем фахівців Держпродспоживслужби. Наразі на території міста працюють 389 водоматів, які експлуатують п’ять суб’єктів господарювання.

Як повідомили у Тернопільському районному управлінні Держпродспоживслужби, усі оператори ринку мають необхідні дозвільні документи та здійснюють діяльність відповідно до вимог законодавства.

У 2025 році спеціалісти відібрали 10 проб води з водоматів усіх підприємств, що працюють у Тернополі. Результати лабораторних досліджень показали, що всі зразки відповідали державним санітарним нормам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Для порівняння, у попередні роки фіксувалися випадки невідповідності якості води. Зокрема, у 2022 році порушення виявили в одному з восьми перевірених водоматів, у 2023 році — у семи з дев’ятнадцяти, а у 2024 році одна з чотирьох проб також не відповідала нормативам.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що нинішні результати свідчать про покращення контролю якості питної води та відповідальне ставлення операторів до виконання санітарних вимог.

Наступні планові лабораторні дослідження води з пунктів розливу в Тернополі заплановані на липень 2026 року. Влада закликає мешканців користуватися перевіреними джерелами питної води та дбати про власне здоров’я.