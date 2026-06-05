Переселенці без скарг, але з несправними душовими: результати перевірки у Вишнівці

Представники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провели повторний моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Вишнівці.

Під час перевірки встановили, що переселенці проживають у гуртожитку Вишнівецького ліцею безоплатно на підставі укладених договорів. Родини забезпечені окремими кімнатами та необхідними меблями. На кожному поверсі облаштовані кухні з побутовою технікою та санітарно-гігієнічні приміщення.

Також будівля забезпечена централізованим водопостачанням, автономним твердопаливним опаленням і генератором на випадок відключення електроенергії. Для безпеки мешканців у суміжній будівлі ліцею облаштоване укриття.

Моніторингова група зазначила, що всі рекомендації, надані під час попереднього візиту в липні 2025 року, адміністрація виконала повністю. Під час спілкування з мешканцями скарг на умови проживання чи порушення прав не надходило.

Водночас перевірка виявила низку недоліків. Зокрема, потребують ремонту душові кабіни на другому та третьому поверхах, батарея опалення у ванній кімнаті на третьому поверсі, а також стеля у ванній кімнаті на другому поверсі.

Крім того, для восьми мешканців прихистку провели правопросвітницький захід щодо захисту прав людини та механізмів звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За результатами моніторингу буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб.