В акваторії Тернопільського ставу веслували на драгонботах

Днями в акваторії Тернопільського ставу відбулося відкриття спортивних змагань на Кубок Спортивної студентської спілки України з веслування на драгонботах “Університетська морська миля”. Цей вид спорту є одним із наймолодших видів в Україні.

У змаганнях взяли участь команди ТНЕУ, ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, ТНТУ ім. Івана Пулюя. На водній арені вирували пристрасті. Кожна команда доклала максимум зусиль, щоб фінішувати першою. Перемогу здобули студенти Тернопільського національного економічного університету. Також веслували на драгонботах команди Міністерства освіти і науки України, аматорів міста та викладачів Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Усі учасники отримали нагороди та подяки. Уболівальники, які спостерігали за змаганнями, гарно провели час на території набережної Тернопільського ставу.

Поділіться:











загрузка...