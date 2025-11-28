До кінця року знищать будинок на вул. Стуса, 8, який пошкоджений внаслідок ракетної атаки

Заступник міського голови Владислав Стемковський під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС запропонував рішення щодо демонтажу будинку на вул. Василя Стуса, 8, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки 19 листопада.

За підсумками засідання регіональної комісії, було ухвалено рішення щодо подальших кроків щодо знищеного багатоквартирного житлового будинку. У результаті пошкоджень, зокрема вертикальних тріщин в стінах, будинок визнаний небезпечним для подальшого проживання.

Відповідно до рішення комісії, будинок буде включений до переліку об’єктів непридатних для використання за цільовим призначенням, через серйозні пошкодження несучих конструкцій, які можуть призвести до аварійного обвалення. Планується демонтаж будівлі до кінця року.

Евакуація майна та доступ до пошкоджених квартир:

Для мешканців до пʼятого поверху надано можливість забрати особисті речі. Жителям вищих поверхів, за умови дотримання правил безпеки, також нададуть можливість евакуювати майно.

Загалом, роботи з демонтажу будинку і вивезення майна планується виконати в найближчі тижні. З мешканцями пошкоджених квартир буде проводитися відповідна інструктаж, для забезпечення їхньої безпеки.