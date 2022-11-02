Вклад Тернопільщини у Перемогу складає 9,3 млрд гривень

«Упродовж десяти місяців 2022 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 9,3 млрд грн податкових платежів, що на 13 відсотків більше, ніж торік. Відтак приріст до січня-жовтня 2021 року склав 1,1 млрд гривень», – розповів в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець конкретизував, що цьогоріч до державного бюджету суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 3,5 млрд гривень.

Надходження до місцевих бюджетів краю перевищили 5,8 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.

У жовтні зведений бюджет отримав від Тернопілля 1,1 млрд грн податкових платежів. Із них 334,1 млн грн отримала державна скарбниця, а 777,2 млн грн – місцеві бюджети.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює щиру вдячність бізнесу та жителям краю, які, своєчасно сплачуючи податкові платежі, забезпечують фінансовий тил країни.