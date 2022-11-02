На Тернопільщині створили скульптуру на честь українських міст-героїв

Після того як Бучу, Ірпінь та Гостомель звільнили від окупації, весь світ дізнався про злочини, які вчиняли російські військові: закатовані люди, зґвалтовані жінки, братські могили. Волонтери Козівської громади у перші дні після деблокади відвідали мешканців цих міст-героїв із наборами продуктів, ліками, речами першої необхідності.

Голова громади Сергій Добалюк каже, що ідея зробити у Козові місце, де можна буде вшанувати незламність українських міст, виникла одразу.

Митець із Харкова, який знайшов тимчасовий прихисток у Козові, створив у подарунок місту скульптуру у вигляді двох долонь, що пробиваються із землі. Встановили її на острівці біля річки Коропець. Між долонями посадили “дерево життя”, символ України – калину. Крім того, на острівці висадили дерева із табличками українських міст-героїв, пише Терен.