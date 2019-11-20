Об`єднання стане примусовим, – перспективний план запропонований новою тернопільською владою передбачає ліквідацію більше 20 громад

20 листопада відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою Тернопільської області. Про це повідомляє заступник Тернопільської районної ради Олег Грушицький.

На засіданні представлено два варіанти територій ОТГ (на фото нижче), які охоплюють всю територію Тернопільської області.

Це означає що наступні місцеві вибори об’єднають усі села та міста, об`єднання стане примусовим. Проблемні та малочисельні громади в перспективі можуть об’єднати з більш успішними, – каже Олег Грушицький.

За словами чоловіка, розробка перспективного плану від ОДА спирається на методичні рекомендації Мінрегіону, а саме фінансовій спроможності, кількості жителів, дітей, наявної інфраструктури та площі території. Загалом, з державницької точки зору підхід правильний, і найважливіше, що це поки пропозиції, які найближчим часом будуть обговорюватися з головами громад та сільських рад відповідних територій, для того щоб при затвердженні в Кабміні, була врахована думка жителів.

По Тернопільському району ситуація прогнозована. Місту Тернополю необхідна територія для розвитку і села, які досі не визначились з вибором, можуть приєднати до міста. В обох варіантах залишаються Великогаівська, Байковецька та Острівська(Мишковичі, Настасів) громади, можливо Білецька. Досить незрозуміла доля Великобірківської громади, яку ОДА бачить в приєднанні до Байковецької, не зважаючи на вибори 22 грудня цього року. Виходить, що її бачать неспроможною і дадуть проіснувати рік або і менше, але все ж вибори будуть. Настасівська ОТГ, не зважаючи на дуже високі економічні показники, через малу територію та кількість населення планують долучачити до Острівської і це на щастя враховує думку жителів. Дивна ситуація з Підгороднянською громадою, якої на карті нема, хоча по показниках має право існувати. Майбутній громаді доведеться відстоювати своє право на консультаціях з ОДА.

Селище Велика Березовиця та Петриків також поки бачать в Тернополі, але ще є буде можливість подати свої аргументовані пропозиції. Білецька ОТГ в перспективному плані є!. І хоч лише в одному з двох2 варіантів, та позицію свою захистити можна. На карті до вже створеної громади долучено села Дітківці, Мшанець та Хоми, і це також враховує позицію сіл, які весною 2019 року прийняли рішення долучитись до Білецької ОТГ. За методичними рекомендаціями громада спроможна та має право на існування, лишилось лише представити нашу позицію в ОДА. З позитиву, міський голова Тернополя публічно підтримав право Білецької ОТГ на самостійне існування та розуміє бажання людей відстояти свою громаду, за яку так важко боролись в залі Обласної ради, така сама позицію була і в словах екс-голови Тернопільської ОДА. Тому всі шанси на успішне існування громади у нас є, треба лиш їх використати, – каже заступник Тернопільської районної ради Олег Грушицький

Як повідомили під час засідання, наразі в Тернопільській області є 49 діючих об’єднананих територіальних громади, ще у чотирьох завершується процес формування, після завершення реформи їх стане точно менше. Адже перший варіант перспективного плану запропонованого адміністрацією передбачає ліквідацію 26 громад, другий – 21 громади.