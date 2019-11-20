Об`єднання стане примусовим, – перспективний план запропонований новою тернопільською владою передбачає ліквідацію більше 20 громад
20 листопада відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою Тернопільської області. Про це повідомляє заступник Тернопільської районної ради Олег Грушицький.
На засіданні представлено два варіанти територій ОТГ (на фото нижче), які охоплюють всю територію Тернопільської області.
- Це означає що наступні місцеві вибори об’єднають усі села та міста, об`єднання стане примусовим. Проблемні та малочисельні громади в перспективі можуть об’єднати з більш успішними, – каже Олег Грушицький.
За словами чоловіка, розробка перспективного плану від ОДА спирається на методичні рекомендації Мінрегіону, а саме фінансовій спроможності, кількості жителів, дітей, наявної інфраструктури та площі території. Загалом, з державницької точки зору підхід правильний, і найважливіше, що це поки пропозиції, які найближчим часом будуть обговорюватися з головами громад та сільських рад відповідних територій, для того щоб при затвердженні в Кабміні, була врахована думка жителів.
- По Тернопільському району ситуація прогнозована. Місту Тернополю необхідна територія для розвитку і села, які досі не визначились з вибором, можуть приєднати до міста. В обох варіантах залишаються Великогаівська, Байковецька та Острівська(Мишковичі, Настасів) громади, можливо Білецька. Досить незрозуміла доля Великобірківської громади, яку ОДА бачить в приєднанні до Байковецької, не зважаючи на вибори 22 грудня цього року. Виходить, що її бачать неспроможною і дадуть проіснувати рік або і менше, але все ж вибори будуть. Настасівська ОТГ, не зважаючи на дуже високі економічні показники, через малу територію та кількість населення планують долучачити до Острівської і це на щастя враховує думку жителів. Дивна ситуація з Підгороднянською громадою, якої на карті нема, хоча по показниках має право існувати. Майбутній громаді доведеться відстоювати своє право на консультаціях з ОДА.
Селище Велика Березовиця та Петриків також поки бачать в Тернополі, але ще є буде можливість подати свої аргументовані пропозиції. Білецька ОТГ в перспективному плані є!. І хоч лише в одному з двох2 варіантів, та позицію свою захистити можна. На карті до вже створеної громади долучено села Дітківці, Мшанець та Хоми, і це також враховує позицію сіл, які весною 2019 року прийняли рішення долучитись до Білецької ОТГ. За методичними рекомендаціями громада спроможна та має право на існування, лишилось лише представити нашу позицію в ОДА. З позитиву, міський голова Тернополя публічно підтримав право Білецької ОТГ на самостійне існування та розуміє бажання людей відстояти свою громаду, за яку так важко боролись в залі Обласної ради, така сама позицію була і в словах екс-голови Тернопільської ОДА. Тому всі шанси на успішне існування громади у нас є, треба лиш їх використати, – каже заступник Тернопільської районної ради Олег Грушицький
Як повідомили під час засідання, наразі в Тернопільській області є 49 діючих об’єднананих територіальних громади, ще у чотирьох завершується процес формування, після завершення реформи їх стане точно менше. Адже перший варіант перспективного плану запропонованого адміністрацією передбачає ліквідацію 26 громад, другий – 21 громади.