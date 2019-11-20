На JazzBez у Тернополі виступить унікальний авангардний гурт DZ’OB

6 грудня в рамках фестивалю JazzBez у Тернополі виступить унікальний гурт DZ’OB, який поєднує у творчості IDM, техно, дабстеп з авангардною академічною музикою.

Цей колектив відомий завдяки поєднанню гобоя, фагота та струнних з електронікою, синтез актуальної танцювальної та академічної традицій, які сплітаються в потужний і нетривіальний музичний перформанс

DZ’OB випустив три міні-альбоми. Їх реліз «Basement Suite» був визнаний кращим міні-альбомом України за версією відразу трьох авторитетних видань – KarabasLive, LiRoom та Muzmapa.

Концерт гурту DZ’OB відбудеться 6 грудня о 19:00 год. у Драмтеатрі.

Придбати квитки на JazzBеz 2019 у Тернополі можна у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).