09:37 | 14.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Петро Ландяк
Політика 

Петро Ландяк пропонує дієвий спосіб, як зупинити вільний обіг землі та захистити національні інтереси України

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

Неодноразово я висловлювався з приводу недопущення в
ДАНИЙ ЧАС вільного обігу землі сільськогосподарського призначення.

Зняття мораторію на продаж землі несе загрозу національній безпеці України через:
– беззаконня, яке панує в Україні;
– з причини тотальної бідності 90% простих українців,які не можуть стати покупцями землі;
– через законопроект , який дозволяє купівлю землі юридичним особам – читай іноземцям і в якому практично не обмежено можливий обсяг купівлі землі. Це може привести до скупівлі найголовнішого національного багацтва іноземними транснаціональними компаніями

В зв’язку з цим, рекомендую всім парламентським фракціям провести з’їзди своїх партій на яких провести обнулення партійних списків, а всім депутатам, які не підтримали сьогоднішнє голосування скласти депутатські мандати!
Це дозволить перезавантажити владу і не допустити здачі національних інтересів України!

Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *