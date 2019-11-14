Петро Ландяк пропонує дієвий спосіб, як зупинити вільний обіг землі та захистити національні інтереси України
Неодноразово я висловлювався з приводу недопущення в
ДАНИЙ ЧАС вільного обігу землі сільськогосподарського призначення.
Зняття мораторію на продаж землі несе загрозу національній безпеці України через:
– беззаконня, яке панує в Україні;
– з причини тотальної бідності 90% простих українців,які не можуть стати покупцями землі;
– через законопроект , який дозволяє купівлю землі юридичним особам – читай іноземцям і в якому практично не обмежено можливий обсяг купівлі землі. Це може привести до скупівлі найголовнішого національного багацтва іноземними транснаціональними компаніями
В зв’язку з цим, рекомендую всім парламентським фракціям провести з’їзди своїх партій на яких провести обнулення партійних списків, а всім депутатам, які не підтримали сьогоднішнє голосування скласти депутатські мандати!
Це дозволить перезавантажити владу і не допустити здачі національних інтересів України!
Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк