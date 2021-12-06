Вбивство тернопільської тату-майстрині: розгляд апеляції

Розгляд апеляції Андрія Горбатюка, якого засудили за вбивство тернопільської тату-майстрині Тетяни Підвашецької, перенесли на 27 грудня. Клопотання про перенесення подав обвинувачений. Сказав, що хоче додати доповнення до апеляційної скарги, пише Суспільне.

Прокурор Орест Дуць сказав, що вважає, що таким клопотанням Андрій Горбатюк намагається затягнути розгляд апеляції, адже, каже, в обвинуваченого було достатньо часу, щоб доповнити свою апеляційну скаргу. Новий захисник обвинуваченого Петро Череватий сказав, що Горбатюк має право вносити доповнення, а від коментарів відмовився.

Нагадаємо, Тетяну Підвашецьку вбили в квітні 2019-го року. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення. Він подав апеляцію і йому змінили термін покарання з довічного до 15 років арешту. 22 вересня цього року Касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив апеляцію Горбатюка на повторний розгляд. Про це розповіла речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович.