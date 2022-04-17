21:52 | 17.04.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

“В нас є кому ставити пам’ятники”, — Михайло Головко про демонтаж радянських символів в Тернополі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підтримав демонтаж радянських памятників.
 
Михайло Головко зазначив, що багато років тому він пропонував прибрати з вулиць Тернополя памятник Пушкіну, однак тоді ця ідея не здобула необхідної підтримки.
 
— Пригадую, коли вперше став депутатом Тернопільської міської ради в 2006 році, одним з перших зареєстрованих мною було рішення щодо демонтажу оцих радянських символів. В тому числі літака і памятника Пушкіну. Тоді  рада моїх ідей не підтримала. Однак, як свого часу сказав Степан Бандера:  «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав», — говорить Михайло Головко. — Після цього повномасштабного вторгнення та жахіть «руського міра», які ми побачили, думаю вже ні в кого не виникне бажання заїкнутися, що ці символи мають лишатися серед нас.
 
Очільник обласної ради додав, що Україна має своїх героїв, свою пошану до яких ми відобразимо в памятниках.
 
— В нас є кому ставити пам’ятники. Є кого наслідувати та вихваляти. Ми маємо своїх героїв, а весь цей радянський металобрухт має піти у небуття. Я переконаний, що жителі громади долучаться і вже невдовзі на місці цих символів радянщини, з’являться монументи, які возвеличуватимуть славу видатних діячів України, — зазначив Михайло Головко.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *