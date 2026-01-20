Майже 17 млн грн заборгованих зарплат повернуто працівникам Тернопільщини

Своєчасна виплата заробітної плати та її легальний рівень – питання, яке безпосередньо впливає і на добробут працівників, і на наповнення бюджетів громад. Тож Головне управління ДПС у Тернопільській області спільно з органами місцевої влади постійно моніторить дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці.

У 2025 році на засіданнях комісій було заслухано керівників 8 підприємств, які допустили заборгованість із зарплати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску. За результатами цієї роботи повністю ліквідовано борги: працівникам виплачено 5,7 млн грн заробітної плати, до бюджету та соціальних фондів сплачено понад 2,3 млн грн податків і внесків.

Важливу роль відіграла й індивідуальна роз’яснювальна робота. Після зустрічей із керівниками 54 підприємств 48 з них погасили заборгованість, виплативши понад 11 млн грн зарплати, а також перерахували до бюджету та соціальних фондів майже 13,5 млн грн ПДФО та єдиного внеску.

Окремий напрям – контроль за підприємствами, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному або незначному розмірі. Упродовж року на засіданнях комісій було розглянуто діяльність 584 підприємств та організацій, і після проведеної роботи 564 з них підвищили рівень оплати праці. Це забезпечило додаткові надходження до бюджету – понад 3 млн грн податків і внесків.

Крім того, роз’яснювальні заходи проведено ще щодо 919 підприємств області. Результат позитивний: 888 роботодавців підвищили зарплати, що дало понад 15 млн грн додаткових надходжень до бюджетів та фондів соціального страхування.

Робота в даному напрямку триватиме й цього року, адже чесна оплата праці – це захищені працівники, відповідальний бізнес і стабільні громади Тернопільщини.