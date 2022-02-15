Сила Людей vs Сергій Надал: подробиці справи

Сьогодні, 15 лютого о 12:30 відбудеться судовий розгляд справи за позовом політичної партії «Сила Людей» до Сергія Надала про спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди. Розповідаємо, що стало причиною судової тяганини.

Інцидент трапився на сесії

Причиною позову «Сили Людей» стало публічне звинувачення Сергієм Надалом партії у корупції. Цю репліку він озвучив на сесії Тернопільської міської ради 5 травня, 2021 року, звертаючись до Івана Ковалика: «Враховуючи інформацію НАЗК про здійснення корупційних порушень, при формуванні і використанні виборчого фонду порушена кримінальна справа по обласному осередку політичної партії «Сила Людей». Може ви також відсторонитесь від виконання своїх депутатських повноважень до завершення своєї справи. Тоді поговоримо про Бесагу».Нагадуємо, що слова прозвучали після депутатського звернення Івана Ковалика про відсторонення від виконання службових обов’язків головного архітектора міста, Василя Бесагу, через те, що прокуратура оголосила йому підозру. Чиновника підозрюють у свідомому внесенні неправдивих відомостей у документи, щоби отримати неправомірну вигоду.

Підготовче засідання закрили

Після цієї ситуації «Сила Людей» подала до суду, адже кримінальної справи не було. Політична сила вимагає у Сергія Надала публічного спростування інформації. Спершу справа потрапила до судді Володимира Ромазана, але потім він оголосив самовідвід і зараз справу розглядає суддя Любомира Сливка.

На сьогодні підготовче судове засідання закрили.Судом проведені усі підготовчі дії, з’ясовано характер правовідносин, розглянуто наявні у сторін клопотання. Розпочато досудовий розгляд по суті. Свідки та Сергій Надал на засідання не ходять, переважно у судовій залі присутні лише адвокати з обох сторін.

Що каже НАЗК?

Ймовірним приводом до такої репліки стало повідомлення на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції про порушення порядку фінансування політичних партій. Дослівно цитуємо:

«У звітах усіх трьох партій встановлено факти здійснення внесків на їхні рахунки від осіб, сума доходу яких за останні 3 роки не дозволила б їм робити такі витрати. Це може свідчити про намагання приховати інформацію про реальні джерела фінансування партії.Це є можливими ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). Відповідні матеріали НАЗК направило до Національної поліції».

Тобто, зауваження стосувалися внесків на рахунок партії, а не того, що проти політичної сили відкрито кримінальну справу. При детальнішій перевірці інформація про ознаки кримінального порушення не підтвердилася.

Що каже адвокат?

«Якщо ми візьмемо результати перевірки звіту політичної партії, то побачимо, що в діях окремих фізичних осіб можливі ознаки вчинення порушення. Тобто людей, які зробили внесок, а не самої політичної партії», — роз’яснює адвокат «Сили Людей» Юрій Мельник.

Окрім того, адвокат розповів, що сторона відповідача (Сергія Надала) посилається на кримінальне провадження від 23 лютого 2021 року із кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.159-1 Кримінального Кодексу України. Адвокат звернувся із вимогою витребувати у головного управління нацполіції матеріали кримінального провадження та ознайомитися із ними.

У висновках НАЗК щодо самої партії вказано, що порушення законодавства про фінансування політичних партій та використання ними коштів відсутнє.

Адвокат Сергія Надала від коментарів відмовився, але порекомендував звернутися до пресслужби міського голови. Як справу розсудить суд побачимо згодом.