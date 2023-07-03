На Чортківщині не розминулися мотоцикл та вантажівка

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 червня близько 19:50. В селі Гермаківка не розминулися вантажний автомобіль та мотоцикл. Кермувальник двоколісного транспортного засобу з місця пригоди залишив.

Працівники поліції, які виїжджали на місце події, встановили особу мотоцикліста, а також попередню причину аварії.

У ході перевірки стало відомо, що мотоциклом “Spark” керував учень 10 класу. Юнак не дотримався бокового інтервалу та допустив зіткнення із попутним автомобілем “Volvo FH 12.420″.

У результаті ДТП з тілесними ушкодженнями до лікарні звертався мотоцикліст. Йому надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання.

Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.