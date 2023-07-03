У Підволочиську на аукціон виставили приміщення площею 200 кв.м.

📌Тернопільщина: нежитлові приміщення

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлові приміщення першого поверху будинку №3, площею 201 м², що знаходиться на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області.

Завдяки приватизації даного об’єкта через аукціон держава може отримати кошти від продажу майна до загального фонду державного бюджету.

💰 Стартова ціна— 805 грн;

⌛ Прийом пропозицій до участі — до 12 липня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 13 липня 2023 року; http://surl.li/iices

📏Площа – 201 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., смт Підволочиськ, вул. Лисенка, буд. 3.

Детальніше👉http://surl.li/iicfk