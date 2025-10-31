Наркобізнес на Тернопільщині: родина продавала канабіс через “сарафанне радіо”

Правоохоронці Тернопільщини затримали родину з Бірковецької територіальної громади, яка організувала незаконний бізнес, пов’язаний з вирощуванням і реалізацією канабісу. Чоловік і його дружина залучили до діяльності сина та його друзів, утворивши злочинну групу. Спільні дії слідчих Збаразького відділення поліції і співробітників управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області призвели до викриття цього “бізнесу”.

За даними слідства, подружжя вирощувало, сушило та продавало канабіс на території двох громад. Продукцію рекламували через “сарафанне радіо” та продавали з рук у руки. Також наркотики надсилали поштою перевіреним покупцям. У ході проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько трьох кілограмів канабісу, 16 кущів конопель, гладкоствольну рушницю без дозвільних документів, гранату РГД-5 з запалом та 177 патронів до різної зброї.

Під час обшуків, які проходили за участі кінологів та бійців роти поліції особливого призначення, небезпечні предмети були вилучені та направлені на експертизу.

Чоловіка та його дружину затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлюється місцеперебування інших учасників злочинної групи.

Подружжю вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Триває слідство.