У Тернопільській області 12 хворих на коронавірус

4 НОВИХ ВИПАДКИ COVID-19 ПІДТВЕРДЖЕНО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 21 ГОДИНУ 25 БЕРЕЗНЯ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹2 – сімейні лікарі з Монастириського району

🔹1 – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району

🔹1 – невролог Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району

❗️Загалом на Тернопільщині вже 12 випадків COVID-19, 1 – летальний.

Інформація про інших хворих на коронавірус:

1 пацієнт із міста Заліщики. Чоловікові – 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

1 пацієнт із Монастириського району. Чоловікові – 54 роки. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

1 пацієнтка з Монастириського району, дружина хворого на COVID-19. Жінці – 48 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

1 пацієнтка з Монастириського району, медсестра. Жінці – 41 рік. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

1 хворий на COVID-19 з Тернополя – чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

1 пацієнт – житель села Швейків, якому 62 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні

1 пацієнт – житель Монастириська, якому 63 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні

1 чоловік помер – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.