22:00 | 25.03.2020
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У Тернопільській області 12 хворих на коронавірус

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4 НОВИХ ВИПАДКИ COVID-19 ПІДТВЕРДЖЕНО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 21 ГОДИНУ 25 БЕРЕЗНЯ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹2 – сімейні лікарі з Монастириського району
🔹1 – лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району
🔹1 – невролог Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району
❗️Загалом на Тернопільщині вже 12 випадків COVID-19, 1 – летальний.

Інформація  про інших хворих на коронавірус:

  • 1 пацієнт із міста Заліщики. Чоловікові – 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги
  • 1 пацієнт із Монастириського району. Чоловікові – 54 роки. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги
  • 1 пацієнтка з Монастириського району, дружина хворого на COVID-19. Жінці – 48 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.
  • 1 пацієнтка з Монастириського району, медсестра. Жінці – 41 рік. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.
  • 1 хворий на COVID-19 з Тернополя – чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.
  • 1 пацієнт – житель села Швейків, якому 62 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні
  • 1 пацієнт – житель Монастириська, якому 63 роки. Чоловік знаходиться в Монастириській лікарні
  • 1 чоловік помер – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.

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