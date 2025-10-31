“Берлінські подушки” в Тернополі: новий метод заспокоєння руху або експеримент?

Вперше в Тернополі встановили новий дорожній елемент — “берлінські подушки”, які спрямовані на зниження швидкості легкових авто, при цьому дозволяючи безперешкодно проїжджати автобусам. Про це йдеться на сторінці Реальний Тернопіль.

Це нововведення з’явилося на вулиці Репіна, де, здається, не зовсім логічно застосовувати такий метод. Але чи дійсно це так?

1. Що таке “берлінські подушки” і як вони працюють?

Ці нові засоби заспокоєння руху (ЗЗР) мають конструкцію, яка дозволяє легковим автомобілям знижувати швидкість, натомість більші транспортні засоби, такі як автобуси, проїжджають без перешкод. Це досягається завдяки ширині подушки, яка є меншою за ширину між колесами автобусів, але достатньою для того, щоб легкові автомобілі, при русі, наїхали на підвищення з однієї сторони.

Такий підхід є менш травматичним для підвіски автомобіля в порівнянні з “лежачими поліцейськими”, адже подушки мають плавніший ухил і впливають лише на одну сторону коліс. Це знижує ризик поломок і забезпечує безпечніше водіння, особливо на ділянках з інтенсивним рухом.

2. Чому “берлінські подушки” встановили саме тут?

На перший погляд, місце встановлення подушок на вул. Репіна, де немає громадського транспорту, може здатися нелогічним. Проте існують деякі обґрунтування для такого рішення:

Безпека на поворотах : Вулиця Репіна — це ділянка з поганою видимістю перед поворотами. Як з’ясували місцеві експерти, подушки можуть знижувати швидкість автомобілів перед цими небезпечними поворотами, що зменшує ймовірність ДТП. Особливо це важливо на виїзді з території швидкої допомоги, де огляд обмежений парканом.

Зменшення швидкості: Автомобілі, що рухаються вниз по вулиці, повинні уповільнити швидкість перед поворотом, а водії, які під’їжджають з іншого напрямку, знижують швидкість перед виїздом на територію швидкої допомоги, що теж є важливим для безпеки.

3. Потенційні проблеми

Зимові умови : У зимовий період вулиці Тернополя не завжди очищають від снігу вчасно, і “берлінські подушки” можуть сприяти утворенню ожеледиці, особливо на тих ділянках, де гальмування часто відбувається в одному місці. Оскільки форма подушки нагадує зрізану піраміду, сніг може накопичуватися по краях, де проходять колеса, що може створити додаткові небезпеки для водіїв.

Проблеми з очищенням: Інша проблема — це очищення снігу. Через специфічну форму подушок техніка не може повністю їх очистити, що ускладнює боротьбу з ожеледицею.

4. Чому не встановили “штучні пагорби”?

Ось питання, яке виникає у багатьох: чому ж на вулиці, де немає громадського транспорту, встановили “берлінські подушки”, а не більш звичні “штучні пагорби”, які займають всю ширину проїзної частини? Можливо, це зроблено з економічних міркувань або для естетичних цілей, оскільки “берлінські подушки” виглядають набагато акуратніше і сучасніше.

Також варто зазначити, що використання подушок в місцях, де немає громадського транспорту, не є чітко регламентованим ДСТУ 4123:2020, тому можна використовувати різні формати — навіть без повного перекриття дороги.

Встановлення “берлінських подушок” в Тернополі — це важливий крок до впровадження нових технологій у дорожню інфраструктуру міста. Хоча вони працюють ефективно і змушують водіїв знижувати швидкість, існують питання щодо їх доцільності в конкретних місцях. Враховуючи деякі технічні та кліматичні фактори, варто буде спостерігати за їхнім впливом протягом зимового періоду.