Роботодавці Тернопільщини! Якщо Ви облаштували робоче місце для працевлаштованої особи з інвалідністю – отримайте компенсацію!

Граничний розмір компенсації не може перевищувати:

– 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання, якщо працевлаштована особа з інвалідністю І групи (не більше 100,5 тис. грн),

– 10 розмірів мінімальної зарплати — за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю ІІ групи (не більше 67 тис. грн).

Для отримання компенсації роботодавець упродовж 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (додаток 2 до Постанови).

Заяву можна подати