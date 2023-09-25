Роботодавці Тернопільщини! Якщо Ви облаштували робоче місце для працевлаштованої особи з інвалідністю – отримайте компенсацію!
Роботодавці Тернопільщини! Якщо Ви облаштували робоче місце для працевлаштованої особи з інвалідністю – отримайте компенсацію!
За облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю I та II групи роботодавці можуть отримати компенсацію від Державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Компенсація фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю I та II групи (постанова КМУ від 22 серпня 2023 р. № 893) надається за придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (засоби) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначений в додатку 1 до Постанови.
Граничний розмір компенсації не може перевищувати:
– 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання, якщо працевлаштована особа з інвалідністю І групи (не більше 100,5 тис. грн),
– 10 розмірів мінімальної зарплати — за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю ІІ групи (не більше 67 тис. грн).
Для отримання компенсації роботодавець упродовж 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (додаток 2 до Постанови).
Заяву можна подати
- у паперовій формі ― особисто до центру зайнятості,
- в електронній формі:
- через сайт Державного центру зайнятості;
- надіслати на електронну пошту місцевого підрозділу служби зайнятості.