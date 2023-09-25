У Тернополі відбулася премʼєра документального фільму Марії Яремчук “Барс. Незакінчена справа”

2️⃣4️⃣ вересня у тернопільській міській бібліотеці в залі “Етно-центру” відбулась премʼєра документального фільму Марії Яремчук

🎬”Барс. Незакінчена справа”

🇺🇦Герой стрічки – Валерій Краснян (позивний Барс) — легендарний буковинець, кіборг, воїн-доброволець.

🇺🇦Військовослужбовець 107 ОБр ТрО Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 року.

🇺🇦Командир роти “Чорні поплавки”, кавалер орденів Данила Галицького та Народний герой України.

📌Дякуємо режисерці Марії Яремчук, продюсеру Володимиру Ханасу та всій знімальній групі за цей фільм-про історію Народного героя України Валерія Красняна «Барса» – людини, яка є взірцем українця і гідним прикладом для наслідування наступним поколінням.

🇺🇦Герої не вмирають🇺🇦