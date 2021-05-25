Хлопчик під наглядом лікарів: у Тернополі тарган заліз дитині у вухо

Прикрий випадок стався у Тернополі 24 травня.

Близько 3-ї години ночі бригада “швидкої” виїжджала на вул. Героїв Крут до 14-річного пацієнта.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, хлопчина прокинувся вночі від болю та лоскоту в правому вусі. До приїзду швидкої прийняв анальгін та закапав вушні краплі, але неприємні симптоми не зникли. При огляді вушної раковини через вушне дзеркало медики швидкої побачили тіло таргана, який там рухався.

Із діагнозом “стороннє тіло правої вушної раковини (тарган)” юного пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.