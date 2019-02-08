Як тренер волейбольної команди коментує скандальну гру у Ланівцях після того, коли емоції вщухли

Звичайна календарна гра Вищої ліги волейбольного чемпіонату Тернопільської області викликала шквал емоцій від учасників матчу. Гра у волейбол у Ланівцях набула резонансу й у спортивних колах області. Як команда господарів приймала команду Кременця і що з цього вийшло, розповів тренер Володимир Прокопович.

Своє невдоволення від проведення гри тренер спершу емоційно висловив через соціальні мережі. У Facebook почали активно поширювати і коментувати статтю тренера Кременецької чоловічої волейбольної команди.

А сталося те, що команда, за рішенням тренера, покинула майданчик під час гри.

“Як тренер команди, я був не згідним із упередженим суддівством під час цієї гри. Тому прийняв рішення припинити її”, – каже Володимир Прокопович.

Одразу по приїзді до Кременця, під враженнями виниклого конфлікту та незадовільною організацією проведення гри у Ланівцях тренер вирішив довести цю ситуацію до відому спортивної громадськості.

“Основним, мотивом, який підштовхнув мене написати цю статтю одразу ж у соцмережах, це бажання навести порядок у обласному волейболі. Звичайно, я розумію, що стаття була написана дещо емоційно, а припинення гри у Ланівцях може нам загожувати зарахуванням технічної поразки, але це, на мою думку, були вимушені, хоч і непопулярні кроки”, – додає тренер.

Це була перша гра чоловічої волейбольної команди з Кременеччини після зимової відпустки.

Тренер зазначає, що згідно із положенням про проведення змагань, суддівську колегію повинні призначати на кожну гру незацікавлену стосовно команд учасниць. “Який існує механізм заміни судей, або призначення когось іншого уповноваженого взамін відсутнього арбітра мені не відомий. Проте, це є компетенцією органу, який проводить ці змагання. Враховуючи ситуацію, перед початком гри, я, як тренер команди учасниці цієї гри, мав право відмовитись від участі в грі, мотивуючи це тим, що був відсутній призначений організаторами змагань на цю гру будь-який рефері. Але, про те, що не буде судді, нас заздалегідь не повідомляли”, – каже Володимир Прокопович.

Обурюється, що про це він і команда дізналися лише за п’ять хвилин до початку гри. Приймаюча сторона запропонувала суддею на цю гру вихованця місцевої волейбольної школи, який має навички судити матчі з волейболу. Якого представники Ланівців відрекомендували як «хороший хлопець».

“Будучи суддею національної категорії України, я з досвіду передбачав не фахове суддівство, та як припущення, що місцевий суддя може бути, до певної міри, зацікавлений в позитивному результаті на користь команди «земляків» і це не принесе хороших результатів у спорті в цій грі”, – каже тренер.

Додає, що представникам Кременця довелося згодитись на участь в грі лише з таких міркувань, що на поїздку до Ланівців витратили кошти і не хотілось втрачати можливість поліпшення ігрової практики.

Каже, що гру від самого початку можна було віднести до категорії конфліктних.

“Суддя, на мою думку, почав судити упереджено, надаючи в більшості моментів перевагу команді господарів. У наших гравців “опускалися руки” від такого суддівства, вони нервували і я й вирішив припинити гру команди”, – каже Володимир Прокопович.

Волейбольна команда Кременця: хто вони

Команда носить назву «Волейбольний клуб місто Кременець, Кременецький район, академія». Діє в складі новоствореної ГО «Федерація волейболу міста Кременця й Кременецького району». Базовим складом гравців є студенти педакадемії, є гравець із Почаєва, із Шумського району за команду грає випускник нашої академії, є гравець із Горинки. До команди мають намір залучити двох гравців із лісоколеджу, правда, є проблема з їх тренуваннями через неспівпадання розкладів занять.

“Є кілька хороших гравців і серед містян, але через неможливість їх відповідного матеріального заохочення, вони до ігор, на жаль, не долучаються”, – каже Володимир Прокопович.

Додає, що основний тягар організаційних та матеріальних витрат несе педакадемія. “Починаючи з весни 2018 року, сподіваючись на співфінансування, ми кілька разів звертались, у тому числі й письмово, до районної та міської влади, щодо сприяння волейбольній команді. Ми разом із викладачем педакадемії Віктором Голубом, як ініціатори створення федерації, розробили програму розвитку волейболу в районі на п’ять наступних років”, – розповідає тренер.

Каже, що програмою зацікавилася лише районна влада, місто ж ніяк не відреагувало.

“Ось, постійно прошу знайти кошти на електронне табло у спортзал, адже при його встановленні відразу зросте престиж і класність цього спортивного майданчика. Маючи досвід, роботи за кордоном, хочу відзначити, що у більшості країн Європи, державними і місцевими органами влади фінансуються приватні спортивні клуби, або клуби, котрі діють на громадських засадах. Клуби звітуються за надані кошти не тільки фінансово, а й результатами. Було б дуже ефективно, якби таким чином фінансувався весь спорт і найголовніше – дитячий у нашому районі”, – додає Володимир Прокопович.

Тренер розповів, що навіть у тих же Ланівцях, дитяча команда грає у чемпіонаті України, Борщів є лідером в області, у Теребовлі створили прекрасні умови, а їх команда показує хороші результати.

Що відомо про тренера команди Володимира Прокоповича і реакція на його звернення колег

Спортивний тренер. Доцент кафедри спортивних ігор та туризму факультету фізичного виховання та біології Кременецької педакадемії, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Професійний тренер Міжнародного рівня – FIVB, Вищого рівня України, Вищого рівня Іспанії, Вищого рівня Португалії, Суддя національної категорії України Віце-президент федерації волейболу Кременеця та Кременецького району.

Архівні фото Володимира Прокоповича

Майже відразу після набуття розголосу події. Ситуацію прокоментував на своїй сторінці у Facebook начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

«Не люблю гучних заголовків. Так і тут. Незрозумілі слова про “бариг”, “етнічний сепаратизм”, “підступність місцевих керівників” і т.д. Сьогодні зібрав людей, причетних до організації цього турніру. З їхніх слів – Федерація волейболу України постійно вносить зміни в правила виду спорту, потрібно керуватись не старими, а нинішніми пунктами, в тому числі і вчасною процедурою подачі протесту, яка там прописана. Резюмуючи скажу – ініціював проведення наради з фахівцями волейболу, сподіваюсь це підштовхне цю спільноту до проведення конференції та обрання керівника обласної федерації, якого до цього уже десяток років не було, він був формальним, а виконувач його обов’язків нещодавно помер. Відсутність єдиного центру прийняття рішень у обласній федерації призводить до непорозумінь на майданчику та поза ним. Сподіваюсь колеги зможуть самоорганізуватись, а з нашого боку підтримка є і буде», – зазначив Віктор Мацикур.

Фото на головній з архіву Володимира Прокоповича

Автор: Олег Головатюк

Джерело: Кременець City

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