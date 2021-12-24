10:37 | 24.12.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло семеро людей

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188 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 7:

1 – жінка 80р., м.Тернопіль;

2 – жінка 65р., Кременецький район;

3) чоловік 61р., Кременецький район;

4 – жінка 82р., м.Тернопіль;

5 – чоловік 71р., м.Тернопіль;

6 – жінка 51р., м.Борщів Чортківський район;

7 – чоловік 67р., Тернопільський район.

– одужало – 279 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 872

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 106 721 особа;

– одужало – 101 079 осіб;

– летальних випадків – 2 082 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 279 (11 600 одужало, 272 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 320 (2 120 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 833 (60 333 одужало, 1 177 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 687 (26 725 одужало, 515 летальних).

– Чортківський район – 30 609 (29 146 одужало, 630 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 962 (3 760 одужало, 51 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 особи):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 2
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 3
  • Кременецька міська ОТГ – 6
  • Лановецька міська ОТГ – 13
  • Лопушненська сільська ОТГ – 0
  • Почаївська міська ОТГ – 5
  • Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (113 осіб):

  • Байковецька сільська ОТГ – 9
  • Бережанська міська ОТГ – 6
  • Білецька сільська ОТГ – 3
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
  • Великобірківська селищна ОТГ – 0
  • Великогаївська сільська ОТГ – 4
  • Залозецька селищна ОТГ – 0
  • Збаразька міська ОТГ – 5
  • Зборівська міська ОТГ – 0
  • Золотниківська сільська ОТГ – 0
  • Іванівська сільська ОТГ – 3
  • Козівська селищна ОТГ – 6
  • Козлівська селищна ОТГ – 1
  • Купчинецька сільська ОТГ – 0
  • Микулинецька селищна ОТГ – 1
  • Нараївська сільська ОТГ – 0
  • Озернянська сільська ОТГ – 0
  • Підволочиська селищна ОТГ – 10
  • Підгаєцька міська ОТГ – 8
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 2
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 0
  • Скалатська міська ОТГ – 0
  • Скориківська сільська ОТГ – 4
  • Теребовлянська міська ОТГ – 3
  • Тернопільська міська ОТГ – 45

Чортківський район (42 особи):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 2
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
  • Борщівська міська ОТГ – 2
  • Бучацька міська ОТГ – 14
  • Васильковецька сільська ОТГ –1
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 2
  • Гусятинська селищна ОТГ – 1
  • Заводська селищна ОТГ – 1
  • Заліщицька міська ОТГ – 3
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
  • Колиндянська сільська ОТГ – 0
  • Копичинецька міська ОТГ – 1
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Монастириська міська ОТГ – 1
  • Нагірянська сільська ОТГ – 0
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 2
  • Трибухівська сільська ОТГ – 0
  • Хоростківська міська ОТГ – 0
  • Чортківська міська ОТГ – 6

 

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