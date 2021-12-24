На Тернопільщині від ковіду померло семеро людей
188 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 7:
1 – жінка 80р., м.Тернопіль;
2 – жінка 65р., Кременецький район;
3) чоловік 61р., Кременецький район;
4 – жінка 82р., м.Тернопіль;
5 – чоловік 71р., м.Тернопіль;
6 – жінка 51р., м.Борщів Чортківський район;
7 – чоловік 67р., Тернопільський район.
– одужало – 279 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 872
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 106 721 особа;
– одужало – 101 079 осіб;
– летальних випадків – 2 082 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 279 (11 600 одужало, 272 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 320 (2 120 одужало, 58 летальних).
– Тернопільський район – 63 833 (60 333 одужало, 1 177 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 687 (26 725 одужало, 515 летальних).
– Чортківський район – 30 609 (29 146 одужало, 630 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 962 (3 760 одужало, 51 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (33 особи):
- Борсуківська сільська ОТГ – 2
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
- Вишнівецька селищна ОТГ – 3
- Кременецька міська ОТГ – 6
- Лановецька міська ОТГ – 13
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 5
- Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (113 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 9
- Бережанська міська ОТГ – 6
- Білецька сільська ОТГ – 3
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
- Великобірківська селищна ОТГ – 0
- Великогаївська сільська ОТГ – 4
- Залозецька селищна ОТГ – 0
- Збаразька міська ОТГ – 5
- Зборівська міська ОТГ – 0
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 3
- Козівська селищна ОТГ – 6
- Козлівська селищна ОТГ – 1
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 0
- Підволочиська селищна ОТГ – 10
- Підгаєцька міська ОТГ – 8
- Підгороднянська сільська ОТГ – 2
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 0
- Скориківська сільська ОТГ – 4
- Теребовлянська міська ОТГ – 3
- Тернопільська міська ОТГ – 45
Чортківський район (42 особи):
- Білобожницька сільська ОТГ – 2
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
- Борщівська міська ОТГ – 2
- Бучацька міська ОТГ – 14
- Васильковецька сільська ОТГ –1
- Гримайлівська селищна ОТГ – 2
- Гусятинська селищна ОТГ – 1
- Заводська селищна ОТГ – 1
- Заліщицька міська ОТГ – 3
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
- Колиндянська сільська ОТГ – 0
- Копичинецька міська ОТГ – 1
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 1
- Нагірянська сільська ОТГ – 0
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 2
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 0
- Чортківська міська ОТГ – 6