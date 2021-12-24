На Тернопільщині від ковіду померло семеро людей

188 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 7:

1 – жінка 80р., м.Тернопіль;

2 – жінка 65р., Кременецький район;

3) чоловік 61р., Кременецький район;

4 – жінка 82р., м.Тернопіль;

5 – чоловік 71р., м.Тернопіль;

6 – жінка 51р., м.Борщів Чортківський район;

7 – чоловік 67р., Тернопільський район.

– одужало – 279 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 872

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 106 721 особа;

– одужало – 101 079 осіб;

– летальних випадків – 2 082 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 279 (11 600 одужало, 272 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 320 (2 120 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 833 (60 333 одужало, 1 177 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 687 (26 725 одужало, 515 летальних).

– Чортківський район – 30 609 (29 146 одужало, 630 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 962 (3 760 одужало, 51 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 особи):

Борсуківська сільська ОТГ – 2

Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

Вишнівецька селищна ОТГ – 3

Кременецька міська ОТГ – 6

Лановецька міська ОТГ – 13

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 5

Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (113 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 9

Бережанська міська ОТГ – 6

Білецька сільська ОТГ – 3

Великоберезовицька селищна ОТГ – 3

Великобірківська селищна ОТГ – 0

Великогаївська сільська ОТГ – 4

Залозецька селищна ОТГ – 0

Збаразька міська ОТГ – 5

Зборівська міська ОТГ – 0

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 3

Козівська селищна ОТГ – 6

Козлівська селищна ОТГ – 1

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 0

Підволочиська селищна ОТГ – 10

Підгаєцька міська ОТГ – 8

Підгороднянська сільська ОТГ – 2

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 0

Скориківська сільська ОТГ – 4

Теребовлянська міська ОТГ – 3

Тернопільська міська ОТГ – 45

Чортківський район (42 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 2

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2

Борщівська міська ОТГ – 2

Бучацька міська ОТГ – 14

Васильковецька сільська ОТГ –1

Гримайлівська селищна ОТГ – 2

Гусятинська селищна ОТГ – 1

Заводська селищна ОТГ – 1

Заліщицька міська ОТГ – 3

Золотопотіцька селищна ОТГ – 2

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1

Колиндянська сільська ОТГ – 0

Копичинецька міська ОТГ – 1

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

Монастириська міська ОТГ – 1

Нагірянська сільська ОТГ – 0

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 2

Трибухівська сільська ОТГ – 0

Хоростківська міська ОТГ – 0

Чортківська міська ОТГ – 6