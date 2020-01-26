Смиківці проголосували за приєднання до Великобірківської ОТГ!
26 січня відбулися громадські слухання в с.Смиківці щодо їх приєднання до суміжних територіальних громад Тернопільського району: Байковецької ОТГ та Великобірківської ОТГ.
Рішенням лічильної комісії, з великим відривом, 178 громадян мешканців села Смиківці проголосували за приєднання до Великобірківської ОТГ, до Байковецької – 31 громадянин.
Великобірківська громада
Громаду створено: 22.12.2019р.
Адмін. центр: Великі Бірки
Населення громади: 1655 осіб
У складі громади: Великі Бірки, Малий Ходачків, Смиківці