21:25 | 26.01.2020
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Смиківці проголосували за приєднання до Великобірківської ОТГ!

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26 січня відбулися громадські слухання в с.Смиківці щодо їх приєднання до суміжних територіальних громад Тернопільського району: Байковецької ОТГ та Великобірківської ОТГ.

Рішенням лічильної комісії, з великим відривом, 178 громадян мешканців села Смиківці проголосували за приєднання до Великобірківської ОТГ, до Байковецької – 31 громадянин.

Великобірківська громада

Громаду створено: 22.12.2019р.

Адмін. центр: Великі Бірки

Населення громади: 1655 осіб

У складі громади: Великі Бірки, Малий Ходачків, Смиківці

 

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