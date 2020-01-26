26 січня відбулися громадські слухання в с.Смиківці щодо їх приєднання до суміжних територіальних громад Тернопільського району: Байковецької ОТГ та Великобірківської ОТГ.

Рішенням лічильної комісії, з великим відривом, 178 громадян мешканців села Смиківці проголосували за приєднання до Великобірківської ОТГ, до Байковецької – 31 громадянин.

Великобірківська громада

Громаду створено: 22.12.2019р. Адмін. центр: Великі Бірки Населення громади: 1655 осіб У складі громади: Великі Бірки, Малий Ходачків, Смиківці