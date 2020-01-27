Чи вистачить запалу тернопільським правоохоронцям добратися до кабінетних «щурів»?

На Тернопільщині спостерігається суттєва активізація з розкриття злочинів, які можна назвати «піддаховими». І це радує. Однак про реальні зрушення в діяльності правоохоронних органів можна буде вести мову лише тоді, коли почнеться затримання осіб, причетних до покривання даних оборудок. Без цього аж ніяк не можна виключати, що наразі просто показово «накривають» мілкіших «ділків» або тих, хто взагалі не мав серйозного «даху».

Адже розповсюдження наркотиків, виробництво та продаж фальсифікованого спиртного, нелегальні АЗС, телефонне шахрайство, що зазвичай здійснюється навіть з місць позбавлення волі, валютчики, донедавна гральний бізнес – все діє лише тому, що правоохоронна система, яка б мала усе перечислене подолати, тривалий час робила вигляд, ніби проблеми не існує. Щоб робити такий вигляд – має бути у цьому зацікавлення. Судячи з сум, які крутяться в перелічених видах незаконного бізнесу, – воно значне. Очевидним є й те, що покривають мільйонні обороти далеко не дільничі і не водії патрульних автомобілів.

За останній місяць-два почали масово закривати нелегальні АЗС та карати за виробництво та збут наркотиків. Тобто за порушення, які не виникли місяць чи два тому. Про підпільні заправки не говорив тільки лінивий, про них писали місцеві ЗМІ, деякі навіть на певний час закривали. Але чому цей нелегальний бізнес роками продовжував діяти?

До честі правоохоронців, після затримання останньої групи наркоторговців в поліції повідомили, що зловмисників викривали уже не раз, однак до їх покарання справа ніколи не доходила. За словами т.в.о. начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки України Олександра Мерени, зараз в поліції будуть з’ясовувати, хто в рядах поліції міг помагати наркоторговцям.

Адже вийти на оборот в 25-50 тисяч гривень в день, пустити щупальця аж в Київську область – навряд чи подібне було можливе без надійного прикриття. Аналогічно – з масовими вирубками лісів, виробництвом фальсифікованого спиртного. Мова вже не ведеться про «ліву» горілку в сільських розливайках, це стало дрібницею в порівнянні з тим, що на «самопальний» коньяк чи інші елітні напої вже можна натрапити у всеукраїнських торгових мережах міста.

Не дивно, що під час приїзду до Тернополя новообраний президент Володимир Зеленський «давав чортів» силовикам та місцевій владі, з’ясовуючи прізвища «кришувальників» у спиртовій галузі. А «випадковість» викриття працівниками СБУ двох партій фальсифікованого алкоголю, яке раптом співпало з датою приїзду Зеленського, тільки викликало сміх у наповненій топ-чиновниками залі та скептичні посмішки.

Подейкують, що «спортсмени» з тернопільського клубу, які налагодили наркобізнес, також причетні до активного захисту незаконної будови за «Березолем». Якщо ця спортивна група справді мала прикриття в правоохоронних органах, то чого дивуватися, що тітушки на інших незаконних будовах чи під стінами міської ради ведуть себе розкуто, не боячись відповідальності.

Однозначно, активізацію правоохоронців хочеться тільки вітати. Особливо, якщо мова справді йде не про термінову потребу видати на гора необхідні показники чи красиву картинку для нерозбірливого електорату. Додає надій і прихід в область нового прокурора Петра Бойка, який зацікавився схемами та оборудками в міські раді. Видається, у силовиків з’явився стимул робити свою роботу. Навіть якщо це робиться з-під батога, наразі все виглядає ефектно.

Ось тільки все це ми вже неодноразово проходили. Із зміною влади чи керівників правоохоронних відомств. Гучні заяви, кілька справ локальної резонансності. А потім раптом силовики переставали бачити і земельні оборудки у місті, і решту правопорушень, на які сьогодні реагують жваво і завзято.

Тож поки не почнеться затримання персонажів вищого ешелону – про рельні зміни в правоохоронній системі навряд чи є підстави говорити. Хоча посил для цього вкотре дали.