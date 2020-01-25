22:47 | 25.01.2020
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Новини Тернополя 

Збірну України дискваліфікували на Кубку світу через Олену Підгрушну

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Збірну України дискваліфіковано на шостому етапу Кубка світу в Поклюці за порушення правил безпеки на вогневому рубежі і її результат у класичній змішаній естафеті буде анульовано.

Причина такого рішення в тому, що під час останньої стрільби рефері помилково поставив Олену Підгрушну на хибну установку, після чого одразу виправився і попросив спортсменку перейти на сусідній килимок. Олена виконала настанову, але під час зміни позиції на стрільбищі забула закинути гвинтівку за спину. Рефері порахували це як порушення правил безпеки, – пише УАФутбол.

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